"Укроборонпром" за год передал в войска 3 673 единицы вооружений

В их числе - больше 50 танков "Булат".

"Укроборонпром" за год передал в войска 3 673 единицы вооружений
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2017 года передал в войска 3 673 единицы вооружений и военной техники, в том числе 2 053 - новой и модернизированной.

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

В числе переданной техники - более 50 танков "Булат", десятки БТР-4 и БТР-3, новые радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы, ракетное вооружение, самолеты, артиллерия, противотанковые ракетные комплексы, средсвта ПВО.

В 2017 году на вооружение приняли больше 10 новых видов вооружения и военной техники, в том числе легкий переносный ракетный комплекс "Корсар".

Концерн "Укроборонпром" был создан президентом Виктором Януковичем в декабре 2010 года с целью объединения отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сегодня в его состав входит свыше ста заводов. По итогам 2016 года концерн занял 77-е место в мировом рейтинге торговцев оружия, который составляется Стокгольмским институтом исследований проблем мира SIPRI.


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