За год во время боев в Сирии погибли 39 тысяч человек

За год во время боев в Сирии погибли 39 тысяч человек

В 2017 году война в Сирии унесла 39 тысяч жизней.

Об этом сообщает DW со ссылкой на подсчеты Сирийского наблюдательного совета по правам человека.

Это на 10 тысяч человек меньше, чем годом ранее.

В ходе гражданской войны в Сирии в 2017 году погибли, согласно подсчетам правозащитников, около 39 тысяч человек. В это число входят более 2100 детей и почти 1500 женщин, сообщил в четверг, 28 декабря, базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

В боях, по данным SOHR, за последние 12 месяцев были убиты почти 3 000 военнослужащих армии Башара Асада, а также около 7 500 противников режима, преимущественно сторонников террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам".

Число жертв вооруженного конфликта в завершающемся году несколько снизилось по сравнению с 2016 и 2015 годами, когда оно составляло, соответственно, 49 тысяч и 55 тысяч человек. За семь лет начиная с 2011-го война унесла жизни почти полумиллиона сирийцев.

Напомним,21 ноября Путин с Асадом договорились о завершении военной операции в Сирии.

После этого Путин отдал приказ о выводе войск из Сирии.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Мелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого домаМелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого дома
Блок рекламы


Похожие новости
В Луганской области задержали боевика, который воевал за "ЛНР" и допрашивал пленныхВ Луганской области задержали боевика, который воевал за "ЛНР" и допрашивал пленных
Боевики вывели из строя электростанцию в сирийской провинции ХамаБоевики вывели из строя электростанцию в сирийской провинции Хама
Рева: В теневой экономике заняты 3,7 миллиона человекРева: В теневой экономике заняты 3,7 миллиона человек
"Молятся на иконы Сталина и сажают за украинские песни": рассказы патриотов, вернувшихся из плена боевиков"Молятся на иконы Сталина и сажают за украинские песни": рассказы патриотов, вернувшихся из плена боевиков
Освобожденные украинцы рассказали о пребывании в плену у боевиков: «Там 30-е годы»Освобожденные украинцы рассказали о пребывании в плену у боевиков: «Там 30-е годы»
Опубликован список украинцев, вернувшихся из плена боевиковОпубликован список украинцев, вернувшихся из плена боевиков
Экс-мэр Торецка спрятался в автобусе журналистов и передумал возвращаться к боевикамЭкс-мэр Торецка спрятался в автобусе журналистов и передумал возвращаться к боевикам
Около 500 человек приехали в "Борисполь" встретить освобожденных из плена украинцевОколо 500 человек приехали в "Борисполь" встретить освобожденных из плена украинцев
Из плена боевиков "ЛНР" удалось освободить футбольных ультрас луганской "Зари"Из плена боевиков "ЛНР" удалось освободить футбольных ультрас луганской "Зари"
15 боевиков казнили в Египте15 боевиков казнили в Египте
Последние новости
Подгружаем последние новости