За год во время боев в Сирии погибли 39 тысяч человек

В 2017 году война в Сирии унесла 39 тысяч жизней.

Об этом сообщает DW со ссылкой на подсчеты Сирийского наблюдательного совета по правам человека.

Это на 10 тысяч человек меньше, чем годом ранее.

В ходе гражданской войны в Сирии в 2017 году погибли, согласно подсчетам правозащитников, около 39 тысяч человек. В это число входят более 2100 детей и почти 1500 женщин, сообщил в четверг, 28 декабря, базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

В боях, по данным SOHR, за последние 12 месяцев были убиты почти 3 000 военнослужащих армии Башара Асада, а также около 7 500 противников режима, преимущественно сторонников террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам".

Число жертв вооруженного конфликта в завершающемся году несколько снизилось по сравнению с 2016 и 2015 годами, когда оно составляло, соответственно, 49 тысяч и 55 тысяч человек. За семь лет начиная с 2011-го война унесла жизни почти полумиллиона сирийцев.

Напомним,21 ноября Путин с Асадом договорились о завершении военной операции в Сирии.

После этого Путин отдал приказ о выводе войск из Сирии.