За 15 лет в Украине в 22 раза возросло количество матерей-одиночек, – Рева
В Украине за 15 лет в 22 раза возросло количество матерей-одиночек, а каждый пятый ребенок рождается вне брака.
Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время пресс-конференции по поводу анализа результатов деятельности министерства в 2017 году, – сообщает
«У нас каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака. Количество матерей-одиночек выросло за 15 лет в 22 раза. И поэтому я считаю, что наша основная задача обеспечить молодежными программами строительства жилья», – заявил Рева.
Кроме того, он добавил, что в Украине в первый год после заключения брака 10% пар разводятся. В то же время в цивилизованных странах, отметил он, этот показатель составляет 1%.
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