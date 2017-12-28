Украина восстановила электросеть в прифронтовых поселках Травневое и Гладосово

Ремонтные работы проводили "Донецкоблэнерго" и ГосЧС.

В четверг, 28 декабря, сотрудники "ДТЭК Донецкоблэнерго" и ГосЧС при помощи Гражданско-военного сотрудничества (CIMIC) Вооруженных сил Украины окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Травневое и Гладосово к электроснабжению.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.

Ремонтные работы проходили в присутствии представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news

Напомним, 25 ноября штаб АТО подтвердил, что села Травневое и Гладосово, которые раньше находились в "серой зоне", были взяты под контроль украинской армии. 24 ноября офицеры групп гражданского-военного сотрудничества "Бахмут" и "Светлодарск" привезли в эти населенные пункты продуктовые наборы первой необходимости: крупы, мясные и рыбные консервы.


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