Деда со взрывчаткой в банке меда не передавали "ЛНР" в рамках обмена (обновлено)

Осужденный находится в колонии, никто на обмен его не возил.

?Деда со взрывчаткой в банке меда не передавали "ЛНР" в рамках обмена (обновлено)

66-летний житель Станично-Луганского района Луганской области, который три года назад принес бомбу в банке меда на блокпост ВСУ и был за это приговорен к 15 годам лишения свободы, вчера был передан боевикам "ЛНР" в рамках обмена пленными, сообщил близкий к боевикам телеканал "Царьград".

Обновление. Пенсионер продолжает отбывать наказание в Городищанской колонии в Ровенской области, на обмен его не возили, сообщил "Громадському" начальник колонии Юрий Луцюк.

Напомним, в результате теракта, совершенного пенсионером, погиб один военный, еще трое получили ранения.

Сватовский райсуд Луганской области признал его виновным по ч. 3 ст. 258 УК Украины (совершение террористического акта, приведшего к гибели человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины (незаконченное покушение на повторное совершение террористического акта).

После удачного теракта этот человек в феврале 2015 года пытался устроить еще один взрыв, но был пойман силовиками.

"ЛНР" еще в 2016 году хотела обменять его на луганскую журналистку Марию Варфоломееву, но украинская сторона на это не пошла.


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