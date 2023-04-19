Якість російської армії дедалі зменшується й ресурсів на відновлення немає – CNN

Проте аналітики не думають, що це швидко зупинить війну

Російська армія зберігає за собою чисельну перевагу над ЗСУ, але її якість дедалі зменшується, а ресурсів на відновлення немає, що змушує розконсервовувати техніку часів Холодної війни, повідомляє CNN із посиланням на звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), інформує ZN.ua.

Якість російської армії дедалі зменшується й ресурсів на відновлення немає – CNN
Росія втрачає на полі бою сучасну техніку та не може її відновити
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

На зниження якості впливають втрати на полі бою, які російська оборонна промисловість не може відновити. Один танковий завод «Уралвагонзавод» може виготовляти близько 20 танків на місяць при тому, що армія РФ щомісяця втрачає в Україні в середньому майже 150 танків, зазначається у звіті.

Західні санкції призвели до того, що російський оборонний комплекс виявився відрізаним від сучасних технологій. Через це Москва ремонтує та виставляє на поле бою старі танки (як Т-55 зразка 1948 року) – у Росії просто немає достатньо ресурсів для створення сучасних машин, оскільки втрачений доступ до необхідних компонентів та обладнання.

Для оптичних систем РФ покладалася на французький імпорт під час свого довоєнного виробництва. Що стосується високоякісних кулькових підшипників – 55% довоєнних поставок Росії надходило з Європи та Північної Америки. Компенсувати дефіцит РФ може спробувати за рахунок поставок внутрішнього виробництва або імпорту нижчої якості з Китаю чи Малайзії.

«Москва знаходиться під тиском адаптації, часто звертаючись до менш надійних постачальників і шляхів постачання, нижчої якості імпорту або намагаючись відтворити західні компоненти всередині країни. Ймовірно, це гальмує швидкість і якість російського оборонного виробництва», – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що російські пілотовані та безпілотні літальні апарати, ракети та засоби радіоелектронної боротьби також потребують сучасних, високотехнологічних частин, у тому числі мікрочіпів, які РФ не може належним чином отримати від внутрішніх постачальників і має труднощі з імпортом через західні санкції, йдеться в повідомленні.

У CSIS застерігають, що Україні та її західним союзникам не слід очікувати, що проблеми з постачанням швидко припинять бойові дії – Росія все ще зберігає чисельну перевагу над Україною, оскільки вона має великі запаси в резерві.

«Санкції та експортний контроль – це не срібна куля, яка змусить Росію покласти край війні», – йдеться у звіті.

Щоб компенсувати кількісну перевагу Росії життєво важливо, щоб західні країни надавали Україні технологічно кращі озброєння, резюмують автори звіту.


Стас Константинов, ZN.ua





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