РФ відчуває дедалі більшу нестачу контрбатарейних радарів — британська розвідка
Для РФ центральну роль у війні проти України грає артилерія.
Після звільнення з посади командувача 58-ї загальновійськової армії РФ в Україні генерал-майор Іван Попов заявив, що одна з його ключових скарг стосувалася відсутності забезпечення контрбатарей. Про це повідомляють аналітики управління британської розвідки, інформує ZN.ua.
"Виживання російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії та завданні ударів по ній власною артилерією. Ключовим компонентом такого підходу є контрбатарейні радари, які дозволяють командирам швидко визначати гарматні лінії противника", - повідомляють аналітики.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 July 2023.
Водночас британська розвідка зазначає, що РФ відчуває дедалі більшу нестачу контрбатарейних РЛС, особливо сучасних Зоопарк-1М. Ймовірно, лише невелика частина флоту Зоопарк, який був розгорнутий, залишиться в експлуатації в Україні.
Відео з відкритих джерел показало знищення ще одного Зоопарку поблизу 58-ї загальновійськової армії РФ в Україні на початку липня 2023 року. Пріоритет, який Попов, надав цій проблемі, підкреслює центральну роль артилерії у війні.