РФ відчуває дедалі більшу нестачу контрбатарейних радарів — британська розвідка

Для РФ центральну роль у війні проти України грає артилерія.

Після звільнення з посади командувача 58-ї загальновійськової армії РФ в Україні генерал-майор Іван Попов заявив, що одна з його ключових скарг стосувалася відсутності забезпечення контрбатарей. Про це повідомляють аналітики управління британської розвідки, інформує ZN.ua .

"Виживання російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії та завданні ударів по ній власною артилерією. Ключовим компонентом такого підходу є контрбатарейні радари, які дозволяють командирам швидко визначати гарматні лінії противника", - повідомляють аналітики.