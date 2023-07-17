РФ відчуває дедалі більшу нестачу контрбатарейних радарів — британська розвідка

Для РФ центральну роль у війні проти України грає артилерія.

Після звільнення з посади командувача 58-ї загальновійськової армії РФ в Україні генерал-майор Іван Попов заявив, що одна з його ключових скарг стосувалася відсутності забезпечення контрбатарей. Про це повідомляють аналітики управління британської розвідки, інформує ZN.ua.

РФ відчуває дедалі більшу нестачу контрбатарейних радарів — британська розвідка

"Виживання російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії та завданні ударів по ній власною артилерією. Ключовим компонентом такого підходу є контрбатарейні радари, які дозволяють командирам швидко визначати гарматні лінії противника", - повідомляють аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 July 2023.

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 17, 2023

Водночас британська розвідка зазначає, що РФ відчуває дедалі більшу нестачу контрбатарейних РЛС, особливо сучасних Зоопарк-1М. Ймовірно, лише невелика частина флоту Зоопарк, який був розгорнутий, залишиться в експлуатації в Україні.

Відео з відкритих джерел показало знищення ще одного Зоопарку поблизу 58-ї загальновійськової армії РФ в Україні на початку липня 2023 року. Пріоритет, який Попов, надав цій проблемі, підкреслює центральну роль артилерії у війні.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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