Освобожденные украинцы рассказали о пребывании в плену у боевиков: «Там 30-е годы»

Вчера, 27 декабря, состоялся долгожданный обмен пленными на Донбассе. Самолеты с освобожденными украинцами приземлились ночью в «Борисполе», где их встретили родные, друзья и просто неравнодушные граждане.

Некоторые заложники находились в плену больше трех лет, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ . Один из таких – Алексей Кириченко, который участвовал в боях за Саур-Могилу и попал в плен в августе 2014 года.

В своей речи Алексей признался, что его радость от выхода на свободу не полная, ведь из плена вернулись еще не все украинцы.

Как рассказал Кириченко, выживать во вражеской тюрьме украинцам помогает вера в Бога и молитвы. Многие в плену бросили курить, начали заниматься физкультурой, писать стихи, изучать иностранные языки. Боец отметил, что если подобное происходит, то у нашей нации огромный потенциал.

По словам Кириченко, он много общался с сепаратистами, которые не могут понять, что плохого сделал Ленин и уверены, что Сталин – святой: показывали даже иконы с его изображением.

Освобожденный из вражеского плена историк-религиовед Игорь Козловский рассказал, что на оккупированных территориях воцарился тоталитарный режим: некая смесь 30-х годов и 50-70-х. Проукраинские настроения, по словам ученого, там просто боятся высказывать. В то же время в «республиках» уже недовольны многими вещами, но не знают, как изменить ситуацию, когда вокруг столько вооруженных людей.

Козловский сообщил, что тяготы плена ему помогала переносить любовь и поддержка народа Украины, которую он постоянно чувствовал. Историк намерен снова заниматься преподаванием и верит, что когда-нибудь вернется в свободный Донецк.



