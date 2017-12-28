Гройсман: Первая очередь «Охматдет» заработает в 2018 году

Первая очередь обновленного комплекса республиканской детской клинической больницы «Охматдет» получила сертификат готовности объекта и уже в следующем году будет принимать пациентов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

Гройсман подчеркнул, что год назад комплекс представлял собой аварийное сооружение с развалившимися коммуникациями и протекающими крышами.

«Не было даже документации, – напомнил он. – За год мы все восстановили, завершаем строительство и передаем объект врачам, они смогут подготовить его к оказанию качественной помощи».

Глава Правительства сообщил, что строительство второй очереди больницы начнется в следующем году.

«Мы саккумулировали достаточно средств. При эффективном использовании их хватит. Думаю за 16-18 месяцев мы завершим все строительные работы», – отметил Владимир Гройсман.

Он поблагодарил правительственной команде, команде МИНЗДРАВА и всем, кто приобщился к строительству «Охматдета».

Справка.

Строительство обновленного комплекса больницы началось в декабре 2011 года. Впрочем уже через год оно было приостановлено по различным причинам. Частичное возобновление строительных работ состоялось в 2015 году – после передачи объекта в сферу управления МИНЗДРАВА и выделение бюджетных средств на проведение строительства. В октябре 2016 года все работы были восстановлены полностью. В целом в 2016 году на строительство больницы было выделено 395 млн грн, освоено 93% средств. В текущем году выделено 380 млн грн, объем освоенных ассигнований составляет так же 93%, причем Правительство скорректировало общую стоимость проекта.

Открытие нового лечебно-диагностического корпуса позволит расширить многопрофильность и дальнейшее развитие НДСБ «Охматдет», увеличить общий стационарный коечный фонд, прежде всего коек интенсивной терапии в 3-х отделениях, в том числе Центра детской гематологии, онкологии и трансплантации костного мозга, модернизировать существующую лечебно-диагностическую базу, создать пансионат для родителей, в первую очередь детей с онкологическими заболеваниями, обеспечить 100% уровень охвата современной диагностикой, включая радиоизотопную, больных детей на различные виды патологии.

Как ожидается, больница сможет в полтора раза увеличить прием детей, а количество сложных операций возрастет на 50%. Это позволит существенно сократить бюджет на лечение украинских детей за границей.

В начале 2018 года будет объявлен тендер на достройку 2-го пускового комплекса ожидаемой стоимостью 1 млрд 80 млн грн с плановым сроком завершения в 2-м квартале 2019 года.