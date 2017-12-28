Глава НАПК Корчак за неполный год заработала почти миллион гривен

Глава НАПК Корчак за неполный год заработала почти миллион гривен

В течение января-ноября 2017 года главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак насчитали 987 тысяч гривен зарплаты и надбавок с вычисленными налогами.

Об этом говорится в Информации о начислении выплат голове НАПК, передает проект "Марлин".

В частности, оплата по окладу составила 387,7 тыс. гривен. Аналогичная сумма начислена за интенсивность труда. Надбавка за выслугу лет - 193,8 тыс. гривен. Материальная помощь на оздоровление - 107,2 тыс. гривен и прочее.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Блок рекламы


Похожие новости
Глава "Укроборонпрома" опроверг обвинения Гройсмана в задолженности по зарплатамГлава "Укроборонпрома" опроверг обвинения Гройсмана в задолженности по зарплатам
В Украине из трудоспособного населения лишь 8 миллионов - мужчины, 16 — женщиныВ Украине из трудоспособного населения лишь 8 миллионов - мужчины, 16 — женщины
337 полицейским сообщили о подозрении – глава Нацполиции337 полицейским сообщили о подозрении – глава Нацполиции
Главарь "ДНР" "помиловал" пленных украинцевГлаварь "ДНР" "помиловал" пленных украинцев
Глава Нацполиции: убийцы Шеремета не установленыГлава Нацполиции: убийцы Шеремета не установлены
"Глава" Крыма усмотрел "спящие ячейки" террористов на полуострове"Глава" Крыма усмотрел "спящие ячейки" террористов на полуострове
Во Вьетнаме около миллиона человек эвакуируют из-за тайфуна
Глава Сбербанка РоSSии предупредил об опасности ужесточения санкцийГлава Сбербанка РоSSии предупредил об опасности ужесточения санкций
В Турции по делу о госперевороте уволили еще почти 3 тысячи госслужащихВ Турции по делу о госперевороте уволили еще почти 3 тысячи госслужащих
Ханский дворец в Бахчисарае навсегда потерян для ЮНЕСКО, - экс-глава Рескомнаца КрымаХанский дворец в Бахчисарае навсегда потерян для ЮНЕСКО, - экс-глава Рескомнаца Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости