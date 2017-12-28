Глава НАПК Корчак за неполный год заработала почти миллион гривен
В течение января-ноября 2017 года главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак насчитали 987 тысяч гривен зарплаты и надбавок с вычисленными налогами.
Об этом говорится в Информации о начислении выплат голове НАПК, передает проект "
В частности, оплата по окладу составила 387,7 тыс. гривен. Аналогичная сумма начислена за интенсивность труда. Надбавка за выслугу лет - 193,8 тыс. гривен. Материальная помощь на оздоровление - 107,2 тыс. гривен и прочее.
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