Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, – посол
Несмотря на позитивные для Украины выводы Венецианской комиссии относительно соответствия языковой статьи закона об образовании международным обязательствам, Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую интеграцию Киева.
Об этом сказал глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает
«Должен признать, что Венгрия не так читает выводы Венецианской комиссии, как все остальные. Особенно это чувствуется в публичной плоскости. В не публичном измерении, я считаю, что венгерская сторона сделала определенные выводы, но, к сожалению, их результаты совсем другие, чем мы ожидали. Сближения позиций не наблюдается. Готовности идти на двусторонние договоренности», – сказал посол.
По словам Пристайко, потеряв надежду на применение мощного международно-правового рычага против Украины, каким мог бы быть негативный вывод Венецианской комиссии, Венгрия не отступила, а, наоборот, заявляет о готовности иди до конца, защищая «интересы закарпатских венгров».
«Это – опасная и непродуктивная позиция», – подчеркнул глава Миссии Украины при НАТО.
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