Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, – посол

Несмотря на позитивные для Украины выводы Венецианской комиссии относительно соответствия языковой статьи закона об образовании международным обязательствам, Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую интеграцию Киева .

Об этом сказал глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает Укринформ.

«Должен признать, что Венгрия не так читает выводы Венецианской комиссии, как все остальные. Особенно это чувствуется в публичной плоскости. В не публичном измерении, я считаю, что венгерская сторона сделала определенные выводы, но, к сожалению, их результаты совсем другие, чем мы ожидали. Сближения позиций не наблюдается. Готовности идти на двусторонние договоренности», – сказал посол.

По словам Пристайко, потеряв надежду на применение мощного международно-правового рычага против Украины, каким мог бы быть негативный вывод Венецианской комиссии, Венгрия не отступила, а, наоборот, заявляет о готовности иди до конца, защищая «интересы закарпатских венгров».

«Это – опасная и непродуктивная позиция», – подчеркнул глава Миссии Украины при НАТО.