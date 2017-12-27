Экс-мэр Торецка спрятался в автобусе журналистов и передумал возвращаться к боевикам

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Арестованный экс-мэр Торецка Владимир Слепцов, которого сегодня должны были передать так называемой «ДНР» в рамках обмена, спрятался в автобусе украинских журналистов и передумал возвращаться.

Об этом сообщает «Громадське«.

«Когда обмен завершился и журналисты поедут обратно — Слепцов едет вместе с ними. Он будет дальше отбывать наказание в Украине», — говорится в сообщении.

Как известно, Слепцова подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

По данным следствия, Слепцов связан с организацией и проведением на территории г. Торецка незаконного референдума о провозглашении государственной самостоятельности террористической организации «ДНР».


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