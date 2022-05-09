В Харьковской области полиция призывает граждан пока не возвращаться в освобожденные поселки

Речь идет о близком расположении к линии фронта.

В Харьковской области полиция призывает граждан пока не возвращаться в освобожденные поселки
Фото: Нацполіція

Полиция Харьковщины предупреждает граждан об опасности возвращения в населенные пункты, освобожденные от оккупантов.

Об этом сообщает департамент коммуникаций Харьковской области.

Как отмечается, за последние дни Вооруженными Силами Украины был освобожден ряд населенных пунктов Харьковской области. У многих жителей возникает желание вернуться домой, однако это крайне опасно.

"Полиция призывает граждан пока не возвращаться в свои дома из-за продолжения боевых действий и близкого расположения к линии фронта. Также серьезную угрозу для жизни и здоровья людей представляют неразорванные снаряды и заминированные места, которые оставили после себя роSSийские оккупанты", - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным Генштаба, на Слобожанском направлении враг активных наступательных действий 8 мая не проводил. Враг обращает внимание на перегруппировку подразделений, пополнение запасов боеприпасов, горючего, удержание ранее занятых позиций и недопущение продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

Ранее сообщалось, что ВСУ оттеснили врага от Харькова на северном направлении.

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