После 9 мая эвакуированные жители могут постепенно возвращаться в Киев, - Кличко

Однако угроза обстрелов и провокаций в Киеве остается высокой.

После 9 мая эвакуированные жители могут постепенно возвращаться в Киев, - Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что угроза обстрелов и провокаций в Киеве остается высокой, но после 9 мая жители, которые выехали, могут постепенно возвращаться.

Об этом сообщает "Радио НВ".

"Я рекомендую киевлянам пока не спешить возвращаться в Киев, учитывая опасность. Целью агрессора была и остается столица. Большое количество мин в пригороде, в лесопарковых зонах. Военные говорят, что пока большая часть [этих территорий - ред.] остается опасной. Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 [мая - ред.] можно будет понемногу возвращаться в столицу", - сказал Кличко.

Городской голова пояснил, что 8-9 мая решили не вводить "длительный" комендантский час. Городские власти надеются, что эти дни пройдут без обстрелов оккупантов и паники среди населения, но исключать провокации со стороны врага нельзя.

Напомним, что 8 и 9 мая на территории Киева запретили проведение каких-либо массовых мероприятий. Кроме того, военные и правоохранители обеспечат усиленное патрулирование города.

Также, по данным Кличко, в столице обстрелами повреждены более 200 жилых домов. Разрушены 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры.

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