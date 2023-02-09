Німеччина допомогла Києву комунальною технікою, а Данія - генераторами - Віталій Кличко

Київ отримав від європейських партнерів автомобілі для поліцейських і рятувальників, комунальну техніку та потужні генератори.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Апостроф.

"Друзі! Сьогодні ми передали патрульній поліції Києва 7 поліцейських автомобілів Volkswagen Transporter. Ці авто Києву передало Міністерство внутрішніх справ, спорту та інтеграції Федеральної землі Баварія. Також сучасні автівки для київських комунальників надійшли від міста-побратима Києва – Мюнхена. Це 4 авто FIAT DOBLO VW CADDY, що будуть використовуватись "Київзеленбудом" при догляді за столичними парками та скверами. А також мікроавтобус MERCEDES SPRINTER, який заступить на бойове чергування у КАРС "Київська служба порятунку", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, за декілька днів поліцейські автомобілі заступлять на службу у патрульній поліції Києва. Вони обладнані спеціально для потреб патрульної поліції і мають усе необхідне для ефективного виконання поліцейськими службових завдань.

Крім того, Віталій Кличко передав підприємству "Київтеплоенерго" 8 потужних генераторів від данського міста-побратима Оденсе. Їх встановлять в котельнях, щоб забезпечити теплопостачання в оселі киян під час відключень електроенергії, повідомив мер Києва.

Посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен зауважив, що майже рік тому, коли розпочалося повномасштабне вторгнення росії, члени "Ротарі Клубу" у місті Оденсе вирішили збирати кошти для допомоги Україні. Сьогодні є результат цієї роботи.

Мер Києва Віталій Кличко подякував Німеччині та Данії, всім міжнародним партнерам за допомогу Києву та Україні.

Загалом від початку війни Київ залучив та отримав від європейських партнерів 40 сучасних карет швидкої допомоги, 36 пожежних автомобілів, 72 автобуси та кілька сотень генераторів різної потужності.


Іван Троянов, Апостроф





Интересные новости
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
Загальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронахЗагальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронах
Блок рекламы


Похожие новости
Мер Парижа Анн Ідальго виступила у Київській мерії іі заявила про небажання бачити росіян на олімпіаді в Парижі - КличкоМер Парижа Анн Ідальго виступила у Київській мерії іі заявила про небажання бачити росіян на олімпіаді в Парижі - Кличко
Росія погрожує Британії «військовими та політичними наслідками» в разі надання Києву літаківРосія погрожує Британії «військовими та політичними наслідками» в разі надання Києву літаків
Данія збирається поставити Україні танки Leopard 1 — ЗМІДанія збирається поставити Україні танки Leopard 1 — ЗМІ
"З допомогою друзів та партнерів вистоїмо": Віталій Кличко розповів про італійську допомогу Києву"З допомогою друзів та партнерів вистоїмо": Віталій Кличко розповів про італійську допомогу Києву
Для потреб військових та сотні столичних будинків: Кличко отримав від партнерів ще чотири потужних генераториДля потреб військових та сотні столичних будинків: Кличко отримав від партнерів ще чотири потужних генератори
Кличко дав інтерв'ю для Вild у вирві від російської ракети "Кинджал"Кличко дав інтерв'ю для Вild у вирві від російської ракети "Кинджал"
Німеччина схвалила постачання Україні 88 танків Leopard 1 — ЗМІНімеччина схвалила постачання Україні 88 танків Leopard 1 — ЗМІ
Німеччина веде переговори зі Швецією про постачання Україні ЗРК IRIS-T — BloombergНімеччина веде переговори зі Швецією про постачання Україні ЗРК IRIS-T — Bloomberg
Німеччина передасть Україні важкі тягачі та напівпричепиНімеччина передасть Україні важкі тягачі та напівпричепи
Данія не отримувала від України прохання щодо танків Leopard – глава МіноборониДанія не отримувала від України прохання щодо танків Leopard – глава Міноборони
Последние новости
Подгружаем последние новости