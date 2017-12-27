В Кабмине готовят еще один закон об образовании – Гриневич

В Кабмине готовят еще один закон об образовании – Гриневич

Рабочая группа при Министерстве образования и науки работает над разработкой законопроекта о среднем образовании, в частности относительно имплементации "языковой" статьи.

Об этом сказала на пресс-конференции министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Сейчас работает рабочая группа. Мы создали такую группу специалистов, которые занимаются разработкой закона о среднем образовании, в том числе, в этой части (по имплементации "языковой" статьи – ред.). В первую очередь, мы ориентируемся, чтобы мы смогли этой статье в законе сохранить дух закона об образовании, а этот дух состоит в стержневой идее, что все выпускники школ Украины должны свободно владеть государственным языком. При этом они могут также учиться и частично на родном языке", – подчеркнула министр.

Затем, по словам Гриневич, когда проект закона о среднем образовании будет разработан, он будет обнародован для общественного обсуждения и будут проходить консультации с образовательной общиной, представителями нацменьшинств.

"Для нас важно, чтобы эта статья закона о среднем образовании стала тоже возможной имплементацией рекомендаций Венецианской комиссии. Именно через эту статью мы можем эти рекомендации имплементировать", – отметила министр.

Напомним Верховная Рада приняла закон об образовании в начале сентября. Кроме расширения самоуправления в учебных заведениях и 12-летнего обучения в школах, в документе прописаны языковые новшества для представителей нацменьшинств в Украине. В дошкольных учреждениях и начальной школе они будут учиться параллельно на родном и государственном языках. Представители коренных народов смогут использовать такой план обучения и в средней школе. Однако изучение их языка в последних классах будет выведено в отдельный предмет.




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