Турецкая полиция арестовала более 50 работников университета в Стамбуле
Турецкая полиция задержала 54 работника университета Фатих в Стамбуле. Вуз был ликвидирован еще год назад – после неудачного военного переворота в стране. Полиция получила ордера на арест свыше 170 преподавателей и других работников университета.
Об этом сообщает радио
По мнению властей, университет был связан с Фетхуллахом Гюленом, турецким мыслителем и теологом, которого официальная Анкара обвиняет в организации неудавшегося переворота в июле 2016 года. Университет был ликвидирован на основании декрета после подавления мятежа.
Как сообщило агентство Anatolia, турецкие спецслужбы установили, что работники вуза использовали мессенджер ByLock. Приложение позволяет шифровать сообщения и по мнению спецслужб его использовали сторонники Гюлена.
Напомним, что турецкий суд в понедельник, 25 декабря, оставил под стражей еще на два месяца четырех сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet («Джумхуриет»).
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