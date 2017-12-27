Турецкая полиция арестовала более 50 работников университета в Стамбуле

Турецкая полиция задержала 54 работника университета Фатих в Стамбуле. Вуз был ликвидирован еще год назад – после неудачного военного переворота в стране. Полиция получила ордера на арест свыше 170 преподавателей и других работников университета.

Об этом сообщает радио RMF.FM.

По мнению властей, университет был связан с Фетхуллахом Гюленом, турецким мыслителем и теологом, которого официальная Анкара обвиняет в организации неудавшегося переворота в июле 2016 года. Университет был ликвидирован на основании декрета после подавления мятежа.

Как сообщило агентство Anatolia, турецкие спецслужбы установили, что работники вуза использовали мессенджер ByLock. Приложение позволяет шифровать сообщения и по мнению спецслужб его использовали сторонники Гюлена.

Напомним, что турецкий суд в понедельник, 25 декабря, оставил под стражей еще на два месяца четырех сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet («Джумхуриет»).


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