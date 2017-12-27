Закрыв дело Довгого, САП встала на сторону закона, - Пинзеник

"Надеюсь, что этот прецедент станет предохранителем от политизации уголовных производств в будущем".

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Закрытие уголовного производства против депутата Верховной Рады Олеся Довгого в связи с отсутствием доказательств его вины является признаком оздоровления правоохранительной системы Украины.

Об этом заявил народный депутат, первый замглавы парламентского комитета по вопросам Регламента и организации работы Рады Павел Пинзеник.

Он напомнил, что членам регламентного комитета с самого начала было очевидно, что еще на этапе представления Генеральной прокуратуры Украины производство в отношении Довгого было политизировано. Поэтому комитет принял решение отклонить его ввиду недостаточной обоснованности обвинений. Закрытие дела явилось подтверждением правильности действий и позиции комитета.

"Надеюсь, что этот прецедент станет своеобразным предохранителем от политизации уголовных производств в будущем", - подчеркнул Пинзеник.

По его словам, знаковым можно считать тот факт, что решение о закрытии уголовного производства против Довгого принял новый антикоррупционный орган - Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Безусловно, прокуроры САП осознавали возможные негативные публичные, политические последствия такого решения, ожидали вероятной критики, но нашли в себе мужество встать на сторону Закона. Это вызывает уважение", - отметил Пинзеник.

Также он подчеркнул, что уважения заслуживает позиция самого Довгого, который "достойно прошел непростой путь от публичных обвинений в его адрес, через подозрение в совершении преступления до признания отсутствия доказательств его вины".

Напомним, САП закрыла уголовное производство против народного депутата Олеся Довгого. В САП не нашли причинно-следственной связи между действиями Довгого и решениями Киевсовета по земельным вопросам в 2007 году. Сам Довгий назвал это "завершением спектакля имени Луценко" и поблагодарил прокуроров САП за то, что, принимая решение по его делу, они руководствовались буквой закона, а не личной просьбой генерального прокурора.