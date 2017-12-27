ГПУ обнародовала записи прослушки по делу лидера запорожской "Самопомощи"
Ему вменяют хищение 87 млн гривен.
Генеральная прокуратура обнародовала записи прослушки, а также скриношоты переписки по делу заместителя Запорожской областного совета Владислава Марченко, который является лидером запорожской организации партии "Самопомощь".
Их выложил в интернет пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
По версии следствия, Марченко вместе с братом Марком и директором мелитопольского КП "Городской парк культуры и отдыха" Олегом Обрезановым (тоже представитель "Самопомощи") организовали завладение 87 млн гривен бюджетными средствами Запорожья и Мелитополя путем проведения фиктивных тендеров в системе ProZorro.
Братья Марченко уже отправлены под домашний арест, а Обрезанову меру пресечения еще не избрали.
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Политика
27.12.2017 15:17