ГПУ обнародовала записи прослушки по делу лидера запорожской "Самопомощи"

Ему вменяют хищение 87 млн гривен.

Генеральная прокуратура обнародовала записи прослушки, а также скриношоты переписки по делу заместителя Запорожской областного совета Владислава Марченко, который является лидером запорожской организации партии "Самопомощь".

Их выложил в интернет пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По версии следствия, Марченко вместе с братом Марком и директором мелитопольского КП "Городской парк культуры и отдыха" Олегом Обрезановым (тоже представитель "Самопомощи") организовали завладение 87 млн гривен бюджетными средствами Запорожья и Мелитополя путем проведения фиктивных тендеров в системе ProZorro.

Братья Марченко уже отправлены под домашний арест, а Обрезанову меру пресечения еще не избрали.