РоSSия в новом соглашении с Украиной не собирается обсуждать "статус" Запорожской и Херсонской областей, как и "статус" Крыма и Донбасса. Эти вопросы якобы закрыты для Москвы, сообщает роSSийское издание "Известия".

"Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте во время переговоров делегаций в Анталии. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину нажал Запад, и поэтому Киев отозвал свое предложение", - пишут росСМИ.

Там добавляют, что переговоры возобновятся только тогда, когда президент Владимир Зеленский решит "возобновить контакты на уровне переговорных групп".