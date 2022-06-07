РФ не будет обсуждать "статус" Запорожской и Херсонской областей — росСМИ

Тем временем Киев предупреждает, что собирается вернуть и те территории, которые были оккупированы до 24 февраля, информирует ZN.ua.

РФ не будет обсуждать
© Ксения Силина/Суспильне Херсон

РоSSия в новом соглашении с Украиной не собирается обсуждать "статус" Запорожской и Херсонской областей, как и "статус" Крыма и Донбасса. Эти вопросы якобы закрыты для Москвы, сообщает роSSийское издание "Известия".

"Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте во время переговоров делегаций в Анталии. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину нажал Запад, и поэтому Киев отозвал свое предложение", - пишут росСМИ.

Там добавляют, что переговоры возобновятся только тогда, когда президент Владимир Зеленский решит "возобновить контакты на уровне переговорных групп".


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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