РФ хочет пустить с молотка участки на шельфе оккупированного Крыма

Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении на аукционы участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе временно оккупированного полуострова Крым.

Об этом заявил журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской, передает Интерфакс .

«Законопроект одобрен для внесения в Государственную Думу», — сказал он.

По словам Донского, эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения.

«Разрабатывать их будут только компании с роSSийским участием свыше 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство», — говорится в публикации.

При этом указывается, что все лицензии на шельфе Крыма, которые были выданы правительством Украины и которые не были продлены, признаются недействительными.

«Законопроектом предлагается установить, что предоставление права пользования такими участками недр осуществляется по решению правительства, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр», — сказал министр.