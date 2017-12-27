РФ хочет пустить с молотка участки на шельфе оккупированного Крыма
Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении на аукционы участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе временно оккупированного полуострова Крым.
Об этом заявил журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской, передает
«Законопроект одобрен для внесения в Государственную Думу», — сказал он.
По словам Донского, эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения.
«Разрабатывать их будут только компании с роSSийским участием свыше 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство», — говорится в публикации.
При этом указывается, что все лицензии на шельфе Крыма, которые были выданы правительством Украины и которые не были продлены, признаются недействительными.
«Законопроектом предлагается установить, что предоставление права пользования такими участками недр осуществляется по решению правительства, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр», — сказал министр.
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Политика
27.12.2017 15:14