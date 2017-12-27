Заподозренного в коррупции судью Высшего админсуда не стали брать под стражу

НАБУ ходатайствовало о мере пресечения для Олега Голяшкина в виде личного обязательства.

Заподозренного в коррупции судью Высшего админсуда не стали брать под стражу
Фото: стоп-кадр видео

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства для судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина, подозреваемого в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.

21 декабря суд частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения в виде личного обязательства до 18 февраля 2018 года. Определение суда доступно в Едином реестре судебных решений.

Голяшкин обязан прибывать к детективу, прокурору и следственному судье по первому требования, а также сообщать о смене места проживания и работы. Также судья должен удерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

Напомним, 13 декабря НАБУ сообщило о подозрении Голяшкину. По версии следствия, судья ВАСУ внес заведомо недостоверные сведения в электронные декларации за 2015 и 2016 годы. Речь идет об объектах недвижимости (две квартиры в центре Киева), владельцами которых являются члены семьи подозреваемого и которые должны были быть отражены Голяшкиным в его ежегодных декларациях.

В начале 2017 года Голяшкин стал фигурантом журналистского расследования программы "Наші Гроші. Досудилися". В сюжете говорилось, что Голяшкин требует служебную квартиру в Киеве, хотя на его мать записано две квартиры в Печерском районе столицы.

Высший админсуд с 15 декабря прекратил работу.


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