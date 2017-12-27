США ввели санкции против двух высокопоставленных северокорейских чиновников

В заявлении Минфина они квалифицируются как "ключевые руководители незаконной северокорейской программы вооружений".

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США внесли в санкционный список двух северокорейских официальных лиц в связи с их ролью в ракетной программе Пхеньяна.

Сообщение об этом появилось во вторник на вебсайте Министерства финансов США , передает Голос Америки.

Известно, что указанные лица - Ким Гын Сик и Ри Пен-чхоль - две из трех главных фигур в инициированной Ким Чен Ыном северокорейской ракетной программе, осуществляемой вопреки требованиям международного сообщества.

В заявлении Минфина они квалифицируются как "ключевые руководители незаконной северокорейской программы вооружений".

"Ким Гын Сик, как сообщается, - ключевая фигура (в сфере) создания баллистических ракет, включая усилия по переходу от жидкого топлива к твердому, а Ри Пен-чхоль, как сообщается, - ключевой чиновник, занимающийся созданием межконтинентальных баллистических ракет", - отмечается в документе.

"Министерство финансов направляет (санкции) против руководителей северокорейских программ по созданию баллистических ракет в рамках … кампании по оказанию максимального давления с целью изоляции КНДР и достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. Эти действия (означают) выполнение принятой в пятницу резолюции Совета Безопасности ООН , налагающей новые жесткие санкции на Северную Корею и предполагающей дальнейшее лишение (Северной Кореи) возможности использовать незаконные источники финансирования", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.