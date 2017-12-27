США ввели санкции против двух высокопоставленных северокорейских чиновников
В заявлении Минфина они квалифицируются как "ключевые руководители незаконной северокорейской программы вооружений".
США внесли в санкционный список двух северокорейских официальных лиц в связи с их ролью в ракетной программе Пхеньяна.
Сообщение об этом появилось во вторник на вебсайте Министерства финансов США, передает Голос Америки.
Известно, что указанные лица - Ким Гын Сик и Ри Пен-чхоль - две из трех главных фигур в инициированной Ким Чен Ыном северокорейской ракетной программе, осуществляемой вопреки требованиям международного сообщества.
В заявлении Минфина они квалифицируются как "ключевые руководители незаконной северокорейской программы вооружений".
"Ким Гын Сик, как сообщается, - ключевая фигура (в сфере) создания баллистических ракет, включая усилия по переходу от жидкого топлива к твердому, а Ри Пен-чхоль, как сообщается, - ключевой чиновник, занимающийся созданием межконтинентальных баллистических ракет", - отмечается в документе.
"Министерство финансов направляет (санкции) против руководителей северокорейских программ по созданию баллистических ракет в рамках … кампании по оказанию максимального давления с целью изоляции КНДР и достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. Эти действия (означают) выполнение принятой в пятницу резолюции Совета Безопасности ООН, налагающей новые жесткие санкции на Северную Корею и предполагающей дальнейшее лишение (Северной Кореи) возможности использовать незаконные источники финансирования", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Напомним, 22 декабря, Совет безопасности Организации Объединенных Наций одобрил резолюцию США по ужесточению санкций против КНДР в ответ на испытания межконтинентальных баллистических ракет. Северная Корея восприняла очередное ужесточение санкций как "акт объявления войны".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.