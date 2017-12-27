Секретарь поссовета Киевской области попалась на взятке в виде автомобиля

Неправомерную выгоду чиновник потребовала за разрешения на размещение двух МАФов.

Правоохранители задержали на взяточничестве секретаря бюджетной комиссии одного из поселковых советов Киевской области, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Женщину-чиновника задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля Volkswagen Sharan и денежных средств в сумме 5 тыс. гривен. Первая часть взятки составляла 2 тыс. долларов США и была получена злоумышленницей в ноябре текущего года.

Фото: Прокуратура Киева

Следствием установлено, что неправомерную выгоду чиновник потребовала от предпринимателя за содействие в принятии положительного решения председателем и членами исполкома поселкового совета о предоставлении разрешения на размещение двух МАФов на территории поселка.

В настоящее время задержанному лицу готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, сообщили в прокуратуре.

Напомним, 12 декабря правоохранители задержали мэра Старого Самбора Игоря Трухима по подозрению в предложении 2 тыс. долларов взятки полицейским. Галицкий районный суд Львова арестовал его и установил залог в размере 64 тыс. гривен. Мэра также отстранили от занимаемой должности на два месяца. 15 декабря Трухим уплатил залог и вышел из-под стражи.


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