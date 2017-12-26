Македония готова отказаться от претензий на Александра Великого – премьер

Македония готова отказаться от претензий на Александра Великого – премьер

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что Скопье готово поступиться утверждением, что "Македония является единственной наследницей Александра Великого".

Об этом он сказал македонским СМИ, сообщает портал B92.

По словам Заева, Македония готова пойти на это для урегулирования 26-летнего спора с Грецией.

"Я отказываюсь от претензий, что Македония является единственной наследницей Александра. История принадлежит не только нам, но и Греции и многим другим", - сказал македонский премьер.

Летом Зоран Заев уже заявлял о готовности к компромиссу по названию страны ради вступления в НАТО и ускорения интеграции в ЕС.

Напомним, Греция считает, что Македония "украла" название в одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог о вступлении страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до 1991 года носила название Социалистическая республика Македония, что не вызывало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.




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