В Украине с начала года убили 6 полицейских

В Украине с начала года убили 6 полицейских

С начала текущего года в Украине погибли 6 полицейских.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев сегодня, 26 декабря, на пресс-конференции в Киеве, пишет ОстроВ.

"В 2017 году мы минимизировали количество физических потерь сотрудников полиции во время проведения спецопераций. К сожалению, у нас есть 6 убитых полицейских с начала года", - сообщил он.

По его словам, с начала года в Украине прошло 72 000 массовых мероприятий, в которых приняли участие 28 млн человек.

"К сожалению, мы констатируем, что более 700 таких мероприятий проходили с столкновениями, во время которых пострадали как участники акций, так и полицейские. Во время нескольких последних таких мероприятий было травмировано 62 сотрудника полиции и 8 протестующих. Всего с начала года при обеспечении публичного порядка травмированы 1443 сотрудники полиции и Нацгвардии, разные степени тяжести, от легких до средних или тяжких телесных повреждений", - добавил глава Нацполиции.

Напомним, в Днепре пятеро полицейских получили ранения в результате взрыва гранаты во время выезда на вызов




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