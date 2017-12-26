Главарь "ДНР" "помиловал" пленных украинцев

Процедура обмена состоится завтра в 13:00.

Главарь "ДНР" "помиловал" пленных украинцев
Фото: Александр Рудоманов

Главарь "ДНР" Александр Захарченко подписал "указ" о помиловании удерживаемых лиц, подлежащих предстоящему обмену с украинской стороной.

"Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять", - приводит его слова агентство сепаратистов ДАН.

Главарь "ДНР" добавил, что, по предварительным договоренностям, процедура обмена пленными состоится завтра в 13:00.

Напомним, накануне стало известно, что обмен заложниками между Украиной и боевиками "Л/ДНР" состоится по формуле "306 на 74" в среду, 27 декабря. Это будет первый обмен более чем за год.


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