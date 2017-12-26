Князев анонсировал реорганизацию полиции в малых городах

Группы быстрого реагирования переведут на стандарты патрульной полиции.

Князев анонсировал реорганизацию полиции в малых городах
Фото: Владислав Мусиенко

Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что в 2018 году будет проведена реорганизация полиции, которая работает в малых городах. Ее собираются привести к стандартам, по которым работает патрульная полиция в областных центрах.

Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции.

"Основная задача на 2018 год - реорганизовать группы полиции, которые работают везде в Украине, кроме облцентров. На сегодня у нас де-факто две патрульные полиции: новая, которая работает в 33 городах, а в других городах, городках и поселках работают группы быстрого реагирования патрульной полиции. Мы видим несоответствие. Гражданам больше импонирует работа патрульной полиции. Поэтому на 2018 год мы поставили себе это как основную задачу, и начали с руководителей", - сообщил он.

Обе патрульные службы войдут в полицию превенции, в связи с чем руководителями региональных департаментов превенции уже назначаются представители патрульной полиции.

В связи с этим полномочия управлений патрульной полиции будут распространены на всю область, а не только на областной центр.

Напомним, что патрульная полиция в Украине появилась в 2015 году. Ее последовательно запустили во всех крупнейших городах, начиная с Киева. Она есть во всех областных центрах, кроме Симферополя, Донецка и Луганска, а также в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Мариуполе, Краматорске, Славянске, Кривом Роге, Борисполе, Кременчуге, Мукачево.


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