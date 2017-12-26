В Турции в результате атаки курдской РПК погибли военные

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Двое турецких военных погибли и еще один был ранен в результате атаки боевиков Рабочей партии Курдистана в провинции Хаккари.

Об этом сообщает Reuters.

«Два солдата были убиты, а еще один был ранен в результате нападения боевиков Рабочей партии Курдистана», — говорится в сообщении.

По словам военных, столкновение с вооруженными боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) произошло, когда военнослужащие выполняли оборонительные задачи в провинции Хаккари.

Как известно, РПК признана террористической организацией в США, Турции и ЕС.

Источник: Укринформ


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