В Турции в результате атаки курдской РПК погибли военные
Двое турецких военных погибли и еще один был ранен в результате атаки боевиков Рабочей партии Курдистана в провинции Хаккари.
Об этом сообщает Reuters.
«Два солдата были убиты, а еще один был ранен в результате нападения боевиков Рабочей партии Курдистана», — говорится в сообщении.
По словам военных, столкновение с вооруженными боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) произошло, когда военнослужащие выполняли оборонительные задачи в провинции Хаккари.
Как известно, РПК признана террористической организацией в США, Турции и ЕС.
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26.12.2017 09:03