В Турции в результате атаки курдской РПК погибли военные

Двое турецких военных погибли и еще один был ранен в результате атаки боевиков Рабочей партии Курдистана в провинции Хаккари.

Об этом сообщает Reuters.

«Два солдата были убиты, а еще один был ранен в результате нападения боевиков Рабочей партии Курдистана», — говорится в сообщении.

По словам военных, столкновение с вооруженными боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) произошло, когда военнослужащие выполняли оборонительные задачи в провинции Хаккари.

Как известно, РПК признана террористической организацией в США , Турции и ЕС .