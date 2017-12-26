КНДР готовится к запуску разведывательного спутника, - Южная Корея
В Республике Корея "внимательно следят" за действиями КНДР.
Северная Корея готовится к запуску разведывательного спутника.
Об этом сообщает южнокорейская газета JoongAng Ilbo со ссылкой на чиновника в Сеуле.
"По различным каналам мы недавно получили информацию о том, что Северная Корея завершила подготовку спутника под названием Kwangmyongsong-5 ("Сияющая звезда-5"), - заявил собеседник издания. По его данным, на спутнике будут установлены телекоммуникационное оборудование и камеры. Предыдущий спутник - Kwangmyongsong-4 - КНДР вывела на орбиту в феврале 2016 года.
В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи изданию заявили, что не зафиксировали "ничего необычного" в поведении Пхеньяна. В ведомстве добавили, что внимательно следят за действиями КНДР, включая "ракетные пуски, способные вывести на орбиту спутники".
Накануне официальная газета Трудовой партии Северной Кореи Rodong Sinmin опубликовала статью, в которой говорилось о "легитимном" праве КНДР заниматься исследованиями космоса, пишет Yonhap. "Запуск спутника - это легитимное использование права, полностью соответствующее уставу ООН, в котором говорится об уважении к суверенитету и равенстве, - отмечалось в публикации. - Наша страна следует тенденциям в исследовании космоса, наблюдаемым по всему миру". Авторы статьи писали, что КНДР продолжит "мирные исследования" космоса.
Напомним, в пятницу, 22 декабря, Совбез ООН принял резолюцию, вводящую новые санкции в отношении КНДР из-за запуска межконтинентальной баллистической ракеты 29 ноября. Были, в частности, введены новые ограничения на поставки нефти в КНДР. Теперь они ограничены 500 тыс. баррелей в год. Санкции поддержали все 15 стран-членов СБ ООН. Впоследствии Пхеньян назвал эти меры "актом войны", отметив, что они равносильны экономической блокаде страны. МИД КНДР также пообещал "наказать" страны-члены ООН, поддержавшие новые санкции.
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