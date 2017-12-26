КНДР готовится к запуску разведывательного спутника, - Южная Корея

В Республике Корея "внимательно следят" за действиями КНДР.

Фото: chinaconfidential.blogspot.com

Северная Корея готовится к запуску разведывательного спутника.

Об этом сообщает южнокорейская газета JoongAng Ilbo со ссылкой на чиновника в Сеуле.

"По различным каналам мы недавно получили информацию о том, что Северная Корея завершила подготовку спутника под названием Kwangmyongsong-5 ("Сияющая звезда-5"), - заявил собеседник издания. По его данным, на спутнике будут установлены телекоммуникационное оборудование и камеры. Предыдущий спутник - Kwangmyongsong-4 - КНДР вывела на орбиту в феврале 2016 года.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи изданию заявили, что не зафиксировали "ничего необычного" в поведении Пхеньяна. В ведомстве добавили, что внимательно следят за действиями КНДР , включая "ракетные пуски, способные вывести на орбиту спутники".

Накануне официальная газета Трудовой партии Северной Кореи Rodong Sinmin опубликовала статью, в которой говорилось о "легитимном" праве КНДР заниматься исследованиями космоса, пишет Yonhap. "Запуск спутника - это легитимное использование права, полностью соответствующее уставу ООН , в котором говорится об уважении к суверенитету и равенстве, - отмечалось в публикации. - Наша страна следует тенденциям в исследовании космоса, наблюдаемым по всему миру". Авторы статьи писали, что КНДР продолжит "мирные исследования" космоса.