На Майдане организовали протест против мягкого наказания "титушководу" Крысину

Его люди убили журналиста Веремия в 2014 году.

В понедельник, 25 декабря, на Майдане Независимости в Киеве около 200 человек вышли на акцию протеста против мягкого наказания Юрию Крысину, который был "титушководом" во время Революции достоинства.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на акцию пришли в том числе некоторые народные депутаты: Борислав Береза, Сергей Лещенко, Мустафа Найем.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, 22 декабря Шевченковский районный суд приговорил Крысина к 4 годам тюрьмы условно.

Суд установил, что 17 февраля 2014 года Крысин согласился за денежное вознаграждение в сумме 20 тыс. долларов собрать группу "титушек" для противодействия активистам Евромайдана.

18 февраля он и его сообщники собрались на Михайловской площади в Киеве для блокирования и избиения митингующих. Около 21:00 в этот же день они с помощью гранаты остановили автомобиль, в котором ехал журналиста Вячеслав Веремий, вытащили его из авто и избили битами. Один из "титушек" после этого выстрелил в журналиста. От полученных ранений Веремий умер в больнице.

Суд счел, что действия Крысина подпадают под ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Крысин в суде признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, а именно - в хулиганстве и нанесении телесных повреждений. Он отрицает, что умышленно убил Веремия. По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев.