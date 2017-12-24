МИД КНДР отреагировал на санкции ООН

КНДР считает, что решение ООН об усилении санкций против Пхеньяна является актом войны.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи, передает Reuters.

"Соединенные Штаты боятся завершения нашей разработки ядерного оружия, поэтому становятся более безумными в попытках навязывать самые смелые санкции и давление на нашу страну", - сказано в заявлении МИД КНДР .

"Мы будем продолжать развитие нашего ядерного вооружения, направленного на принципиальное искоренение ядерных угроз США , шантажа и враждебных шагов путем установления практического баланса силы с США ", - заявили в КНДР .

"Мы полностью отвергаем придуманную Вашингтоном и его союзниками резолюцию о санкциях как угрозу суверенитету нашей республики, как акт войны, который разрушает мир и безопасность на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.