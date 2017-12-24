В первые сутки "рождественского" перемирия на Донбассе погиб один военный

В солдата выстрелил снайпер на Светлодарской дуге.

В первые сутки "рождественского" перемирия на Донбассе погиб один военный
Фото: voladm.gov.ua

Несмотря на договоренности о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, которое должно было начаться 23 декабря, боевики трижды обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает штаб АТО.

Вследствие снайперского выстрела погиб один украинский военнослужащий. Он получил ранение несовместимо с жизнью в районе Светлодарской дуги.

Также боевики стреляли вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского. Такие действия роSSийских наемников штаб АТО расценивает, как заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и нежелание соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, боевики нарушили "рождественское" перемирие вчера, 23 декабря, после 11:30.


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