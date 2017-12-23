У Яценюка возникли проблемы на паспортном контроле в Женеве

Его остановили по запросу РоSSии, но вскоре отпустили.

Лидеру партии "Народный фронт" Арсению Яценюку в субботу пришлось пообщаться с правоохранителям в аэропорту Жевевы.

Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо сообщила в фейсбуке, что его остановили в связи с запросом РоSSии.

"Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу РоSSии - по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", - написала Лаппо.

Она подчеркнула, что каким бы абсурдными ни были претензии РоSSии к Яценюку, но они имеют реальные последствия.

Напомним, в 2015 году следственный комитет РФ признал Яценюка участником чеченской войны и что якобы он удостоился даже высшей награды Джафара Дудаева.

27 марта 2017 года Ессентукский городской суд Ставропольского края РФ заочно арестовал экс-премьера за "зверства в Чечне".