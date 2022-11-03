Ворог просунувся, але все під контролем ЗСУ: яка зараз ситуація в районі Авдіївки

Російське окупаційне військо зосереджене на атаках у Донецькій області, зокрема, ворог просунувся в районі Опитного й Водяного, намагаючись підступитися до Авдіївки з півдня. Однак Збройні Сили України продовжують тримати потужні оборону, інформує Апостроф.

Про ситуацію на фронті розповів в етері Апостроф TV глава Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

Окупанти не змогли напряму атакувати Авдіївку через потужний опір українських військ, тому вони вирішили пробиватися до міста з південної сторони. Проте кожна спроба ворога наступати на Авдіївку зазнає поразки, оскільки цей напрямок зараз суттєво підсилюється з боку ЗСУ.

"Командири на місцях, з якими я постійно на зв'язку, кажуть, що найближчими днями з цього напряму можуть бути приємні для нас новини. Сподіваюся, що найближчими днями ми все це побачимо", - додав Барабаш.

Також він додав, що у спробах атакувати позиції ЗСУ ворог втрачає набагато більше окупантів і військової техніки, аніж показує офіційна статистика.

"Тільки за нашим напрямком за добу кілька сотень рашистів гине, а якщо подивитися загальне зведення з фронтів, то в ньому у середньому фігурує цифра в 500 оккупантів, хоча стільки може за добу загинути лише довкола однієї Авдіївки", - наголосив глава Авдіївської ВЦА.


Володимир Шевчук, Ліза Бровко, Апостроф





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