У Соледарі точаться важкі бої. Але місто під контролем ЗСУ
У Соледарі, так само як і в Бахмутському, все ж таки є просування росіян, інформує
У Соледарі Донецької області йдуть важкі бої, але місто перебуває під контролем українських військових. Про це
«Все добре. Працюємо. Про Бахмутське і Соледар не все так, як пишуть. У русні є просування, але не настільки як у їхніх пропагандистів. Там важкі бої зараз», – зазначили в бригаді.
Незадовго до того, журналіст Юрій Бутусов
«Доброго ранку з Соледару, пишу зараз саме з цього міста, на Донбасі мороз, сонячний день. Воїни 46-ї десантно-штурмової бригади впевнено захищають українське місто», – зазначив Бутусов.
Крім того, про контроль ЗСУ над містом