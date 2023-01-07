У Соледарі точаться важкі бої. Але місто під контролем ЗСУ

У Соледарі, так само як і в Бахмутському, все ж таки є просування росіян, інформує ZN.ua.

У Соледарі точаться важкі бої. Але місто під контролем ЗСУ
© 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України/facebook

У Соледарі Донецької області йдуть важкі бої, але місто перебуває під контролем українських військових. Про це повідомили в 46-ій окремій десантно-штурмовій бригаді.

«Все добре. Працюємо. Про Бахмутське і Соледар не все так, як пишуть. У русні є просування, але не настільки як у їхніх пропагандистів. Там важкі бої зараз», – зазначили в бригаді.

Незадовго до того, журналіст Юрій Бутусов написав, що українські воїни з 46-ої ДШБ впевнено тримають місто.

«Доброго ранку з Соледару, пишу зараз саме з цього міста, на Донбасі мороз, сонячний день. Воїни 46-ї десантно-штурмової бригади впевнено захищають українське місто», – зазначив Бутусов.

Крім того, про контроль ЗСУ над містом писав заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Українці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – ЗеленськийУкраїнці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Траса між Кремінною та Сватовим знаходиться під вогневим контролем ЗСУ: картаТраса між Кремінною та Сватовим знаходиться під вогневим контролем ЗСУ: карта
Луганськ уже називають «містом-госпіталем» через переповнені пораненими росіянами лікарні — ОВАЛуганськ уже називають «містом-госпіталем» через переповнені пораненими росіянами лікарні — ОВА
Окупанти кидають на захоплення Бахмута всі сили, але не можуть оточити місто — МалярОкупанти кидають на захоплення Бахмута всі сили, але не можуть оточити місто — Маляр
Газопостачання в Херсоні: українські газовики діляться з містом технікою, замість вкраденої росіянамиГазопостачання в Херсоні: українські газовики діляться з містом технікою, замість вкраденої росіянами
У Маріуполі катастрофа з опаленням, фактично, місто замерзаєУ Маріуполі катастрофа з опаленням, фактично, місто замерзає
Окупанти в Херсоні почали "полювання" на місцевих, які відмовились евакуюватися: "Місто грабують і..."Окупанти в Херсоні почали "полювання" на місцевих, які відмовились евакуюватися: "Місто грабують і..."
Ворог просунувся, але все під контролем ЗСУ: яка зараз ситуація в районі АвдіївкиВорог просунувся, але все під контролем ЗСУ: яка зараз ситуація в районі Авдіївки
Мешканка Маріуполя закликала росіян "звільнити" місто: суд ухвалив рішення щодо її доліМешканка Маріуполя закликала росіян "звільнити" місто: суд ухвалив рішення щодо її долі
"Заводять нові підрозділи": що задумали окупанти в Херсоні і чи вдасться ЗСУ звільнити місто до кінця року"Заводять нові підрозділи": що задумали окупанти в Херсоні і чи вдасться ЗСУ звільнити місто до кінця року
У Херсоні окупанти блокують зв’язок, щоб ізолювати містоУ Херсоні окупанти блокують зв’язок, щоб ізолювати місто
Последние новости
Подгружаем последние новости