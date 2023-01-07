У Соледарі точаться важкі бої. Але місто під контролем ЗСУ

У Соледарі Донецької області йдуть важкі бої, але місто перебуває під контролем українських військових. Про це повідомили в 46-ій окремій десантно-штурмовій бригаді.

«Все добре. Працюємо. Про Бахмутське і Соледар не все так, як пишуть. У русні є просування, але не настільки як у їхніх пропагандистів. Там важкі бої зараз», – зазначили в бригаді.

Незадовго до того, журналіст Юрій Бутусов написав , що українські воїни з 46-ої ДШБ впевнено тримають місто.

«Доброго ранку з Соледару, пишу зараз саме з цього міста, на Донбасі мороз, сонячний день. Воїни 46-ї десантно-штурмової бригади впевнено захищають українське місто», – зазначив Бутусов.