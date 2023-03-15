Пентагон попереджає українців про важкі бої навесні та влітку

Там обіцяють допомогти нашим військовим усім необхідним, в тому числі й боєприпасами, інформує ZN.ua.

Пентагон попереджає українців про важкі бої навесні та влітку
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Представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер заявив, що на Україну чекає важка боротьба весною та влітку. Під час останнього брифінгу він зауважив, що Штати тісно співпрацюють з союзниками, аби забезпечити нашу країну, тож проблема нестачі боєприпасів та їх доставки до наших передових частин буде вирішуватися.

Райдер зазначив, що сьогоднішнє засідання у форматі "Рамштайн" буде присвячене нагальним потребам нашої армії. Боєприпаси - одна з таких.

"Ви чули, як держсекретар Остін та інші кажуть, що ми прихильні до того, щоб переконатися, що у них є все необхідне для успіху", — заявив представник Пентагону.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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