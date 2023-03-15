Пентагон попереджає українців про важкі бої навесні та влітку

Представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер заявив, що на Україну чекає важка боротьба весною та влітку. Під час останнього брифінгу він зауважив, що Штати тісно співпрацюють з союзниками, аби забезпечити нашу країну, тож проблема нестачі боєприпасів та їх доставки до наших передових частин буде вирішуватися.

Райдер зазначив, що сьогоднішнє засідання у форматі "Рамштайн" буде присвячене нагальним потребам нашої армії. Боєприпаси - одна з таких.

"Ви чули, як держсекретар Остін та інші кажуть, що ми прихильні до того, щоб переконатися, що у них є все необхідне для успіху", — заявив представник Пентагону.