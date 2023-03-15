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2023-03-15
Пентагон попереджає українців про важкі бої навесні та влітку
Там обіцяють допомогти нашим військовим усім необхідним, в тому числі й боєприпасами, інформує
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Представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер заявив, що на Україну чекає важка боротьба весною та влітку. Під час
Райдер зазначив, що сьогоднішнє засідання у форматі "Рамштайн" буде присвячене нагальним потребам нашої армії. Боєприпаси - одна з таких.
"Ви чули, як держсекретар Остін та інші кажуть, що ми прихильні до того, щоб переконатися, що у них є все необхідне для успіху", — заявив представник Пентагону.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua