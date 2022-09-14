Майже вся Херсонська область знаходиться під вогневим контролем Сил оборони — Гуменюк

Росіяни мінують території, з яких відходять.

Майже вся Херсонська область знаходиться під вогневим контролем Сил оборони — Гуменюк
© Слово і діло

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що Сили оборони встановили вогневий контроль майже над усією частиною Херсонської області. Під час телемарафону вона зазначила, що контрнаступ продовжується, українські військові просуваються вперед, відтісняючи росіян, інформує ZN.ua.

Окупаційні сили, в свою чергу, мінують території, які залишають.

"Наразі ми не можемо озвучувати всі успіхи українських військових. Загарбники обмінюються між собою інформацією. Тож їхній бойовий дух сильно впав у зв'язку з успішним контрнаступом ЗСУ на Харківщині", – йдеться у повідомленні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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