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2022-09-14
Майже вся Херсонська область знаходиться під вогневим контролем Сил оборони — Гуменюк
Росіяни мінують території, з яких відходять.
© Слово і діло
Речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що Сили оборони встановили вогневий контроль майже над усією частиною Херсонської області. Під час
Окупаційні сили, в свою чергу, мінують території, які залишають.
"Наразі ми не можемо озвучувати всі успіхи українських військових. Загарбники обмінюються між собою інформацією. Тож їхній бойовий дух сильно впав у зв'язку з успішним контрнаступом ЗСУ на Харківщині", – йдеться у повідомленні.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua