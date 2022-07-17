На Луганщині під контролем ЗСУ залишаються два села

Російські окупанти пробували захопити їх уже кілька разів, але невдало, інформує ZN.ua.

На Луганщині під контролем ЗСУ залишаються два села
© Сергій Гайдай / Луганська ОДА

В Луганській області два села залишаються підконтрольними уряду України, водночас російські окупанти постійно проводять невдалі спроби їх захопити, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Є населені пункти, звідки росіян вже вибивали по декілька разів – вони не зупиняються і несуть втрати. … Це не дає спокою росіянам, в яких є наказ обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть”, - зазначив Гайдай.

Лише впродовж суботи, 16 липня, російські війська завдали два авіаудари по населених пунктах чотирма ракетами. Крім того, зафіксовані три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами.

Зокрема одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але наші військові щоразу відкидали ворога на попередні позиції. Зокрема, 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли із втратами.

“Ще одна спроба атакувати оборонні редути ЗСУ була організована ворогом поблизу Білогорівки, але теж була відбита, артилерійськими обстрілами окупанти продовжують знищувати домівки громадян. Їм байдуже, чи буде життя в цих населених пунктах. Їхнє пропагандистське телебачення майже не знімає сюжетів із знищених сіл, до прикладу, Попаснянської та Гірської громад. Бо хизуватися там нічим. Росіяни перетворили їх на попіл”, - додав голова ОВА.


Ірина Знась, ZN.ua





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