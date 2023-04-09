Окупанти на Луганщині викрадають місцевих жителів, які підтримують Україну – Генштаб

Загарбники вивозять українських патріотів у невідомому напрямку.

Росіяни продовжують насильницькі викрадення жителів окупованих територій, яких підозрюють у підтримці України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook, інформує ZN.ua .

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"Зокрема, у місті Старобільськ Луганської області російські окупаційні війська організовують обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України, та вивозять людей у невідомому напрямку, без повернення", - йдеться у повідомленні.