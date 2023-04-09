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2023-04-09
Окупанти на Луганщині викрадають місцевих жителів, які підтримують Україну – Генштаб
Загарбники вивозять українських патріотів у невідомому напрямку.
Росіяни продовжують насильницькі викрадення жителів окупованих територій, яких підозрюють у підтримці України,
© Міноборони РФ
"Зокрема, у місті Старобільськ Луганської області російські окупаційні війська організовують обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України, та вивозять людей у невідомому напрямку, без повернення", - йдеться у повідомленні.
Анастасія Дейна, ZN.ua