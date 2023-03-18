Окупанти на Луганщині мародерять під виглядом пошуку партизанів — ОВА

У селах на тимчасово окупованій території Луганщини російські загарбники під виглядом пошуку партизанів вчиняють мародерства. Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зокрема, у Сиротиному, поблизу Сєвєродонецька, окупаційна «влада» розповсюдила інформацію про проникнення диверсантів та роботу партизанів.

Це, своєю чергою, і стало причиною посиленого обшуку в будинках населення.

«У закритих домівках замість диверсантів знаходять цінні речі», - зазначають в ОВА.

Також повідомляється, що у Старобільську, Щасті, Новому Айдарі, Новопскові та Нижньотеплому окупанти оголосили про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення.

Зокрема, залучаються ті, хто вже має паспорт так званої «ЛНР» або РФ . За словами ОВА, таким чином загарбники намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах.

«А ось втрати їм приховати не вдається. Тому що, до прикладу, у Сватовому довелося облаштовувати додатковий шпиталь для поранених бойовиків», - йдеться у повідомленні.

Будівля розташована в східній частині міста і наразі там перебуває близько 30 важкопоранених російських солдатів, завезених туди протягом останніх двох діб.

«Загалом відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових - евакуаційних рейсів на територію Росії побільшало з двох до трьох на тиждень», - заявили в ОВА, додавши, що до обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту.