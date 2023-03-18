Окупанти на Луганщині мародерять під виглядом пошуку партизанів — ОВА
У будинках замість диверсантів «знаходять» цінні речі.
У селах на тимчасово окупованій території Луганщини російські загарбники під виглядом пошуку партизанів вчиняють мародерства. Про це
Зокрема, у Сиротиному, поблизу Сєвєродонецька, окупаційна «влада» розповсюдила інформацію про проникнення диверсантів та роботу партизанів.
Це, своєю чергою, і стало причиною посиленого обшуку в будинках населення.
«У закритих домівках замість диверсантів знаходять цінні речі», - зазначають в ОВА.
Також повідомляється, що у Старобільську, Щасті, Новому Айдарі, Новопскові та Нижньотеплому окупанти оголосили про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення.
Зокрема, залучаються ті, хто вже має паспорт так званої «ЛНР» або РФ. За словами ОВА, таким чином загарбники намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах.
«А ось втрати їм приховати не вдається. Тому що, до прикладу, у Сватовому довелося облаштовувати додатковий шпиталь для поранених бойовиків», - йдеться у повідомленні.
Будівля розташована в східній частині міста і наразі там перебуває близько 30 важкопоранених російських солдатів, завезених туди протягом останніх двох діб.
«Загалом відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових - евакуаційних рейсів на територію Росії побільшало з двох до трьох на тиждень», - заявили в ОВА, додавши, що до обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту.