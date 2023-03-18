Окупанти на Луганщині мародерять під виглядом пошуку партизанів — ОВА

У будинках замість диверсантів «знаходять» цінні речі.

Окупанти на Луганщині мародерять під виглядом пошуку партизанів — ОВА
© Минобороны РоSSии/t.me

У селах на тимчасово окупованій території Луганщини російські загарбники під виглядом пошуку партизанів вчиняють мародерства. Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зокрема, у Сиротиному, поблизу Сєвєродонецька, окупаційна «влада» розповсюдила інформацію про проникнення диверсантів та роботу партизанів.

Це, своєю чергою, і стало причиною посиленого обшуку в будинках населення.

«У закритих домівках замість диверсантів знаходять цінні речі», - зазначають в ОВА.

Також повідомляється, що у Старобільську, Щасті, Новому Айдарі, Новопскові та Нижньотеплому окупанти оголосили про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення.

Зокрема, залучаються ті, хто вже має паспорт так званої «ЛНР» або РФ. За словами ОВА, таким чином загарбники намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах.

«А ось втрати їм приховати не вдається. Тому що, до прикладу, у Сватовому довелося облаштовувати додатковий шпиталь для поранених бойовиків», - йдеться у повідомленні.

Будівля розташована в східній частині міста і наразі там перебуває близько 30 важкопоранених російських солдатів, завезених туди протягом останніх двох діб.

«Загалом відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових - евакуаційних рейсів на територію Росії побільшало з двох до трьох на тиждень», - заявили в ОВА, додавши, що до обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
Російська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідкаРосійська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідка
З Литви екстрадували ексглаву Держзернової корпорації, підозрюваного в розтраті десятків млн доларівЗ Литви екстрадували ексглаву Держзернової корпорації, підозрюваного в розтраті десятків млн доларів
Сотні окупантів, десятки артсистем та танків: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" ворогаСотні окупантів, десятки артсистем та танків: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" ворога
Індія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракетиІндія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракети
Блок рекламы


Похожие новости
В Мелітополі окупанти заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки жителям, які відмовилися від паспорта РФ — ГенштабВ Мелітополі окупанти заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки жителям, які відмовилися від паспорта РФ — Генштаб
На Луганщині загарбники вимагають швидко відмовлятися від громадянства України — ОВАНа Луганщині загарбники вимагають швидко відмовлятися від громадянства України — ОВА
Окупанти депортують українських дітей в Росію під виглядом "відпочинку" чи "лікування" – ВерещукОкупанти депортують українських дітей в Росію під виглядом "відпочинку" чи "лікування" – Верещук
Окупанти розміщують військових на турбазах Ялти – ГенштабОкупанти розміщують військових на турбазах Ялти – Генштаб
Окупанти пропонують мелітопольцям приєднатися до ПВК «Вагнер» для штурму Бахмута – мерОкупанти пропонують мелітопольцям приєднатися до ПВК «Вагнер» для штурму Бахмута – мер
Окупанти готуються мобілізувати населення тимчасово окупованого Маріуполя – АдрющенкоОкупанти готуються мобілізувати населення тимчасово окупованого Маріуполя – Адрющенко
Андрющенко: до Криму через Маріуполь окупанти везуть «зуби дракона»Андрющенко: до Криму через Маріуполь окупанти везуть «зуби дракона»
Окупанти через значні втрати техніки використовують старі танки на кремінському напрямкуОкупанти через значні втрати техніки використовують старі танки на кремінському напрямку
На Луганщині загарбники вимагають від мобілізованих підписувати контракт із армією РФ, погрожують скасуванням соцвиплат — ОВАНа Луганщині загарбники вимагають від мобілізованих підписувати контракт із армією РФ, погрожують скасуванням соцвиплат — ОВА
Росіяни обстріляли окуповані Олешки під виглядом ЗСУ – ГенштабРосіяни обстріляли окуповані Олешки під виглядом ЗСУ – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости