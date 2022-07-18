WSJ: Чи будуть США підтримувати Україну, якщо Конгрес буде під контролем республіканців?

Президент Джо Байден обіцяє підтримувати Україну «так довго, скільки буде треба». Але якщо Республіканська партія візьме під контроль нижню палату Конгресу в листопаді, вона дозволить йому це зробити? У деяких республіканських колах з’явилося фаталістичне переконання, що відповідь на це питання - «ні».

Такий страх заснований на твердженні, що партія стає все більше ізоляціоністською. У травні 57 членів Палати представників і 11 сенаторів від Республіканської партії проголосували проти виділення пакету допомоги для України. Аналітичний центр Heritage Foundation теж виступав за те, щоб відмовити Києву у підтримці, тому що це відволікає від важливіших проблем, таких як інфляція і підйом злочинності. Про це в статті для Wall Street Journal пише колишній спеціальний помічник президента США і ексдиректор Комітету Палати представників з питань розвідки Майкл Аллен.