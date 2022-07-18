WSJ: Чи будуть США підтримувати Україну, якщо Конгрес буде під контролем республіканців?
Навряд чи Вашингтон буде допомагати Києву «так довго, скільки буде треба», але це не означає, що українська армія взагалі залишиться без американської підтримки, інформує
Президент Джо Байден обіцяє підтримувати Україну «так довго, скільки буде треба». Але якщо Республіканська партія візьме під контроль нижню палату Конгресу в листопаді, вона дозволить йому це зробити? У деяких республіканських колах з’явилося фаталістичне переконання, що відповідь на це питання - «ні».
Такий страх заснований на твердженні, що партія стає все більше ізоляціоністською. У травні 57 членів Палати представників і 11 сенаторів від Республіканської партії проголосували проти виділення пакету допомоги для України. Аналітичний центр Heritage Foundation теж виступав за те, щоб відмовити Києву у підтримці, тому що це відволікає від важливіших проблем, таких як інфляція і підйом злочинності. Про це в статті для
Він зауважує, що ізоляціонізм чи небажання допомагати Україні не поширені серед виборців-республіканців. Опитування, яке в травні провела компанія Pew Research, показало, що 71% американців і 68% республіканців підтримують передачу військового обладнання і зброї Києву. 64% американців і 60% республіканців виступають за розгортання більшої кількості військ США в країнах НАТО, які межують з Україною. Ці цифри закріпилися попри невдоволення виборців так званими нескінченними війнами і «будівництвом націй».