Зарплата по 16 000 гривен может удержать людей в Украине, - Зубко
Потери квалифицированных кадров из бюджетных сфер в Украине очень велики.
Об этом заявил вице-премьер-министр, глава Минрегионстроя Геннадий Зубко.
«Мы считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 000 гривен, это даст возможность удерживать людей здесь. Станет предметом колебаний — ехать или оставаться», — заявил он в интервью
При этом он отметил, что за границей украинскому работнику также приходится нести дополнительные затраты.
«Угроза потери квалифицированных кадров из бюджетных сфер очень велика. Польша, Германия открыли «голубые карты» и лицензирования на официальное трудоустройство украинцев. Врач, имеющий высшее образование в Украине, вполне может работать медицинским работником там», — заявил Зубко.
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