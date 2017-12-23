Зарплата по 16 000 гривен может удержать людей в Украине, - Зубко

Потери квалифицированных кадров из бюджетных сфер в Украине очень велики.

Об этом заявил вице-премьер-министр, глава Минрегионстроя Геннадий Зубко.

«Мы считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 000 гривен, это даст возможность удерживать людей здесь. Станет предметом колебаний — ехать или оставаться», — заявил он в интервью LB.ua .

При этом он отметил, что за границей украинскому работнику также приходится нести дополнительные затраты.