У Холодницького завели справу на «тимошенківця», який не задекларував два десятка підприємств

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження щодо депутата Полтавської облради Юрія Лебедина, якого підозрюють у приховуванні права власності на 20 підприємств.

Про це повідомляє «Bihus.info», юристи якого надіслали до САП відповідну заяву.

У листопаді цього року громадські активісти з руху «Чесно» проаналізували декларації депутатів Полтавської облради. В ході розслідування вони з’ясували, що представник ВО «Батьківщина» Юрій Лебедин задекларував право власності на ТОВ «Чиста криниця», вартість якого у грошовому вираженні становить 40 млн грн.

Також, згідно з декларацією, депутат отримує дивіденди від ТОВ «Спецкран», хоча і забув задекларувати, що він є головою Ради засновників підприємства. Так само чиновник забув вказати право власності ще на 20 інших підприємств, засновником та співзасновником яких він був зазначений в Єдиному держреєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно, доходи від діяльності цих підприємств теж не вказані в декларації Лебедина.


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