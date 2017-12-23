Война на Донбассе: Боевики решили "отметить" перемирие тяжелыми обстрелами, применив артиллерию

АТО

Вечер перед новогодне-рождественским перемирием не прошел спокойно в районе проведения АТО. РоSSийско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать режим прекращения огня и осуществляли прицельные обстрелы по позициям ВСУ, применяя запрещенные минометы и артиллерию. Боевики 22 раза нарушили режим тишины.

Эту новость Донбасса передает "Час Пик" со ссылкой на Пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении во второй половине дня враг из 122-мм артиллерийской системы вел огонь по нашим позициям на подступах к Старому Айдару. Минометы 120-го калибра противник применил по защитникам Троицкого, Травневого и Луганского. Защитников Новоалександровки и Зайцево роSSийские наемники обстреливали из БМП, гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении под минометный огонь оккупантов попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Пищевика и Павлополя.

В общем, за минувшие сутки, роSSийско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины. В случаях, которые составляли наибольшую опасность личному составу, украинские воины давали агрессору адекватный огневой ответ.

В результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.

Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину.


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