Правительство хочет распространить программу "єПідтримка" на образование и оплату коммунальных услуг, – Шмигаль

В настоящее время более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат.

Правительство намерено распространить программу "єПідтримка" на образовательные услуги для подростков и оплату коммунальных услуг.

Об этом заявил на заседании премьер-министр Денис Шмигаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги. Также по инициативе президента Владимира Зеленского планируем расширить программу на коммунальные услуги", – сказал Шмигаль.

По его словам, сейчас более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат, а 1,7 млрд грн этой помощи уже потрачено.

Напомним, программа "єПідтримка", инициированная президентом Зеленским, стартовала с 19 декабря прошлого года, хотя некоторые банки начали открывать карты и зачислять на них деньги даже раньше.

Каждый, кто привился двумя дозами вакцины, имеет возможность через регистрацию в сервисе "Дия" получить от государства 1000 грн и потратить их на книги, посещение театра или кинотеатра, билеты на самолет или поезд, абонемент в фитнес-клуб. В программу "єПідтримка" в настоящее время привлечены шесть банков. Это "Монобанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Альфа Банк" и "Ощадбанк".

24 января 2022 года Зеленский заявил, что граждане, сделавшие третью, бустерную прививку, получат в качестве поощрения еще по 500 гривен.

Также с 24 января полностью вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить "ковидную тысячу" на лекарства.

В Офисе президента также сообщили, что "тысячу за вакцинацию" смогут получить украинцы в возрасте 12-18 лет.