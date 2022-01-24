Евросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро на фоне роSSийской угрозы

Глава Еврокомиссии надеется, что Совет ЕС и Европарламент примут этот пакет помощи как можно скорее.

Европейский Союз предоставит очередную финансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро.

Об этом заявила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи, состоящем и из экстренных кредитов, и из грантов. Во-первых, комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта", – сказала глава Еврокомиссии.

Она также выразила надежду, что Совет ЕС и Европарламент примут этот пакет помощи как можно скорее.

"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент примут этот чрезвычайный пакет макрофинансовой помощи как можно скорее. Затем мы начнем скорую выплату первого транша в размере 600 млн евро", – отметила фон дер Ляен.