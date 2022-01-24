Потратить "ковидную тысячу" на лекарства можно будет с 24 января

Купить медикаменты можно будет в аптечных заведениях и в интернет-аптеках как по рецепту врача, так и без него.

Потратить "ковидную тысячу" на лекарства можно будет с 24 января
Фото: Черновицкая областная государственная администрация

Полностью вакцинированные украинцы от 60 лет смогут потратить на лекарства полученные в рамках программы "еПідтримка" 1000 грн уже с понедельника, 24 января.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"С 24 января вакцинированные люди от 60 лет смогут использовать средства программы "еПідтримка" на покупку лекарств", - написал Шмигаль.

Он уточнил, что купить медикаменты можно будет в аптечных заведениях и в интернет-аптеках, как по рецепту врача, так и без него.

Напомним, что программа "еПідтримка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, стартовала с 19 декабря, хотя некоторые банки начали открывать карты и зачислять на них деньги даже раньше. В ее рамках граждане могут получить от государства поддержку в размере одной тысячи гривен.

10 января на совещании в Офисе президента сообщили, что "тысячу за вакцинацию" смогут получить украинцы в возрасте 12-18 лет.

На заседании 19 января Кабинет министров разрешил вакцинированным украинцам в возрасте более 60 лет потратить средства по программе "еПідтримка" на лекарства.



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