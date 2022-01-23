"ГарПок" после двухмесячной задержки выплатил ДТЭК 2,7 млрд гривен долга по "зеленому тарифу"

Остальные производители "зеленой" энергии получили деньги еще в ноябре.

"ГарПок" после двухмесячной задержки выплатил ДТЭК 2,7 млрд гривен долга по "зеленому тарифу"
Фото: esb.ie

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" в пятницу выплатило компании "ДТЭК ВИЭ" 2,7 млрд гривен долга по "зеленому тарифу".

Об этом сообщил спикер ДТЭК Александр Шевелев.

"Справедливость победила. Вчера ГарПок выплатил долг 2,7 млрд грн компаниям "ДТЭК ВИЭ" по деньгам, которые европейские кредиторы выделили на погашение задолженности перед инвесторами в "зеленую" энергетику", - написал он в Фейсбуке.

Эти деньги были заблокированы с середины ноября.

13 ноября из ГП "ГарПок" со скандалом ушел директор Константин Петриковец. По информации медиа, Петриковец отказался выполнять поручение правительства не выплачивать средства компании ДТЭК Рината Ахметова.

15 ноября предприятие выплатило 16,3 млрд грн долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии, однако еще 3 млрд грн не получил ДТЭК. Компания предупредила, что намерена судиться за эти деньги.

Небольшая часть этих денег, по данным "Интерфакса-Украина", была выплачена на прошлой неделе.

Через предприятие "Гарантированный покупатель" государство выкупает энергию, производимую на солнечных и ветряных электростанциях.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
Новая почта запустила услугу по доставке чемодановНовая почта запустила услугу по доставке чемоданов
Зарплаты IT-специалистов в Украине вырослиЗарплаты IT-специалистов в Украине выросли
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Биткоин в 2022 году будет стоить 75 тысяч: прогноз от швейцарского банкаБиткоин в 2022 году будет стоить 75 тысяч: прогноз от швейцарского банка
Блок рекламы


Похожие новости
OCCRP: Назарбаев контролирует активы на $8 млрд через благотворительные фондыOCCRP: Назарбаев контролирует активы на $8 млрд через благотворительные фонды
В Киеве продавщица ювелирного магазина за полгода похитила украшений на 200 тысяч гривенВ Киеве продавщица ювелирного магазина за полгода похитила украшений на 200 тысяч гривен
Бизнес ожидает доллар по 28 гривенБизнес ожидает доллар по 28 гривен
ПриватБанк снизил тариф на эквайринг после претензий АМКУПриватБанк снизил тариф на эквайринг после претензий АМКУ
"Тысяча за вакцинацию": украинцы уже потратили более 1,3 млрд.гривень"Тысяча за вакцинацию": украинцы уже потратили более 1,3 млрд.гривень
После окончания программы stand-by Украина продолжит роботу с МВФ — ШмыгальПосле окончания программы stand-by Украина продолжит роботу с МВФ — Шмыгаль
Зарплата врачей выросла до 20 тысяч гривенЗарплата врачей выросла до 20 тысяч гривен
Офис президента анонсировал доступную ипотеку для семей с совокупным доходом 20-30 тыс. гривенОфис президента анонсировал доступную ипотеку для семей с совокупным доходом 20-30 тыс. гривен
Сумской завод Selmi, обанкротившийся после приватизации роSSиянами, продали на аукционе за 19 млн гривенСумской завод Selmi, обанкротившийся после приватизации роSSиянами, продали на аукционе за 19 млн гривен
Фондовый рынок США начал восстановление после провального начала годаФондовый рынок США начал восстановление после провального начала года
Последние новости
Подгружаем последние новости