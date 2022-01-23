"ГарПок" после двухмесячной задержки выплатил ДТЭК 2,7 млрд гривен долга по "зеленому тарифу"

Остальные производители "зеленой" энергии получили деньги еще в ноябре.

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" в пятницу выплатило компании "ДТЭК ВИЭ" 2,7 млрд гривен долга по "зеленому тарифу".

Об этом сообщил спикер ДТЭК Александр Шевелев.

"Справедливость победила. Вчера ГарПок выплатил долг 2,7 млрд грн компаниям "ДТЭК ВИЭ" по деньгам, которые европейские кредиторы выделили на погашение задолженности перед инвесторами в "зеленую" энергетику", - написал он в Фейсбуке.

Эти деньги были заблокированы с середины ноября.

13 ноября из ГП "ГарПок" со скандалом ушел директор Константин Петриковец. По информации медиа, Петриковец отказался выполнять поручение правительства не выплачивать средства компании ДТЭК Рината Ахметова.

15 ноября предприятие выплатило 16,3 млрд грн долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии, однако еще 3 млрд грн не получил ДТЭК. Компания предупредила, что намерена судиться за эти деньги.

Небольшая часть этих денег, по данным "Интерфакса-Украина", была выплачена на прошлой неделе.

Через предприятие "Гарантированный покупатель" государство выкупает энергию, производимую на солнечных и ветряных электростанциях.