Топы самого маленького госбанка заработали в разы больше других госбанкиров

За декабрь прошлого года предправления Укргазбанка Андрей Кравец получил 13,3 млн грн после уплаты налогов. Об этом говорится на сайте госбанка.

Замы — не в накладе

Первый зампред Укргазбанка Александр Дубровин за декабрь получил «чистыми» 9,7 млн грн, еще 5 членов правления получили по 6,4,5 млн грн и 1 член правления — 0,9 млн грн.

Структура вознаграждений (зарплата/премии/бонусы) не раскрывается.

Среди всех госбанков зарплата главы Укргазбанка оказалась самой высокой.

Второй по величине заработок — у предправления Приватбанка Герхарда Бьоша в сумме 1,9 млн грн, который в ноябре получил свыше 3 млн грн «грязными». Это был — максимум не только для госбанкиров, но и всех менеджеров госкомпаний.

Контекст

Как сообщалось, в 2021 г. четвертый по величине госбанк — Укргазбанк, уступил 4 место по размеру чистых активов Райффайзен Банку.

В то же время, за 11 месяцев 2021 г. Укргаз заработал почти 3,5 млрд грн прибыли. Это — четвертый показатель после Привата, Райффайзена и ПУМБа. Также Укргаз считается госбанком, который достиг наибольшего прогресса на пути к приватизации. Год назад IFC выдала Укргазу кредит, который может быть конвертирован в капитал.